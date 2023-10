Tempeste di sabbia e polvere, il report WMO: concentrazioni in aumento nel 2022

MeteoWeb

L’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) ha pubblicato il suo rapporto annuale sulla frequenza e i pericoli delle tempeste di sabbia e polvere, nonché i loro impatti sulla società. Viene analizzato anche come il cambiamento climatico possa potenzialmente aumentare gli hotspot. La media globale delle concentrazioni medie annuali di polvere nel 2022 è stata leggermente superiore a quella del 2021 a causa delle emissioni crescenti provenienti dall’Africa centro-occidentale, dalla Penisola Arabica, dall’Altopiano iraniano e dalla Cina nord-occidentale. In termini di estensione, la concentrazione media annua di polvere più elevata è stata stimata nel Bodéle (Chad, in Africa), secondo il Bollettino sulla Polvere Atmosferica del 2022.

Nel 2022, sono stati identificati hotspot con concentrazioni significativamente più elevate di polvere in America Centrale e Meridionale, nella maggior parte dell’Africa Centrale, in Spagna, nel Mar Rosso, nella Penisola Arabica, nel Mar Arabico, nell’Altopiano iraniano, nella Baia del Bengala, in Asia Meridionale, nel Bacino del Tarim nella Cina nord-occidentale e nell’Oceano Atlantico tropicale tra l’Africa Occidentale e i Caraibi.

Ogni anno, circa 2 miliardi di tonnellate di polvere entrano nell’atmosfera, oscurando i cieli e danneggiando la qualità dell’aria in regioni distanti anche migliaia di km, con conseguenze su economia, ecosistemi, clima e meteo. Gran parte di ciò è un processo naturale, ma una grande parte è il risultato di cattiva gestione delle risorse idriche e terrestri, spiega la WMO.

Negli ultimi anni, l’accuratezza del monitoraggio e delle previsioni è migliorata grazie ai progressi nei modelli numerici e nei sistemi di osservazione. Il Sand and Dust Storm Warning Advisory and Assessment System (SDS-WAS) dell’Organizzazione, istituito nel 2007, si impegna a migliorare gli avvisi attraverso centri regionali dedicati e unisce la ricerca al lavoro operativo, che ora è parte dell’iniziativa Early Warnings for All.

“L’OMM è impegnata a affrontare questa grave minaccia. Le tempeste di sabbia e polvere hanno impatti sulla salute, sui trasporti, inclusa l’aviazione, i trasporti su strada e su rotaia e sull’agricoltura. Ciò influisce sulla salute pubblica e la sicurezza e sull’economia,” ha affermato il Segretario Generale dell’OMM, il Prof. Petteri Taalas. “L’iniziativa Early Warnings for All contiene l’ambizione di migliorare le capacità standard di previsione delle tempeste di polvere e i servizi di avviso. Stiamo promuovendo concetti di servizi di avviso multi-rischio per coprire tutti i pericoli sotto un unico ombrello. E stiamo anche promuovendo la previsione basata sugli impatti, che è al centro degli avvisi migliorati per le tempeste di sabbia e polvere“.

Hotspot

Negli ultimi decenni, la regione del Medio Oriente, dove si connettono i continenti asiatico, africano ed europeo, ha sofferto di processi di desertificazione “allarmanti” ed eventi di polvere, riporta il Bollettino. I prelievi intensi di acqua e la crescente pressione sulle risorse idrologiche aggravano le sfide di un clima arido. I luoghi critici più significativi nella tendenza crescente delle emissioni di polvere sono situati lungo alcune parti del confine tra Afghanistan e Pakistan, alcune parti della Repubblica Islamica dell’Iran, la Pianura di Mesopotamia in Iraq, l’estrema parte inferiore dei fiumi Tigri ed Eufrate vicino al Golfo Persico, secondo osservazioni satellitari sugli aerosol.

Le regioni più vulnerabili al trasporto a lunga distanza della polvere sono: l’oceano Atlantico tropicale settentrionale tra l’Africa Occidentale e i Caraibi; il Sud America; il Mar Mediterraneo; il Mar Arabico; la Baia del Bengala; la Cina centro-orientale; la Penisola coreana e il Giappone.

Nel 2022, il trasporto transatlantico della polvere africana ha invaso l’intera regione del Mar dei Caraibi, e si sono verificate incursioni frequenti quest’anno.