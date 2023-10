Le tempeste geomagnetiche incidono sulla migrazione notturna degli uccelli

MeteoWeb

I ricercatori dell’Università del Michigan e dei loro colleghi hanno condotto uno studio sulla navigazione a lunga distanza degli uccelli e altri animali, che, come noto, si basano sul campo magnetico terrestre durante le migrazioni. Hanno esaminato l’effetto delle perturbazioni periodiche del campo magnetico causate da eruzioni solari ed esplosioni energetiche sulla migrazione notturna degli uccelli. Utilizzando dati provenienti da reti di stazioni radar meteorologiche Doppler negli Stati Uniti e da magnetometri a terra, hanno scoperto che durante eventi meteo spaziali estremi, c’è stata una riduzione del 9% -17% nel numero di uccelli migratori sia in primavera che in autunno. Inoltre, gli uccelli che hanno migrato durante tali eventi sembravano avere più difficoltà nella navigazione, specialmente in condizioni nuvolose in autunno. Queste scoperte forniscono prove della correlazione tra le tempeste geomagnetiche e la migrazione notturna degli uccelli.

Il campo magnetico terrestre è influenzato da eruzioni solari che possono causare aurore boreali e disturbare le comunicazioni satellitari e i sistemi di navigazione umani. Tuttavia, si sa ancora poco su come queste perturbazioni influenzino gli animali che dipendono dal campo magnetico per la navigazione. Studi precedenti hanno dimostrato che gli uccelli e altri organismi sono sensibili alle variazioni magnetiche, ma questo studio fornisce una prospettiva più ampia e a lungo termine sulla popolazione e il paesaggio della migrazione degli uccelli nelle Grandi Pianure degli Stati Uniti. “Le nostre scoperte mettono in evidenza come le decisioni degli animali dipendano dalle condizioni ambientali, comprese quelle che noi esseri umani non possiamo percepire, come le perturbazioni geomagnetiche, e che questi comportamenti influenzano i modelli di movimento a livello di popolazione degli animali,” ha affermato Eric Gulson-Castillo, autore principale dello studio e dottorando nel Dipartimento di Ecologia ed Evoluzione Biologica dell’U-M.