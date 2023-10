MeteoWeb

Una nuova forte scossa di terremoto ha colpito i Campi Flegrei questa sera, intorno alle 22:08. Non è ancora nota la magnitudo, ma la scossa ha provocato una grande paura a Napoli e in modo particolare a Pozzuoli, dove la gente è in fuga in strada.

Continua lo sciame sismico provocato dal bradisismo del vulcano più pericoloso d’Europa.

Seguiranno aggiornamenti