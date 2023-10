Terremoto Campi Flegrei, Manfredi: “la crisi bradisismica può durare mesi”

MeteoWeb

“La crisi bradisismica è caratterizzata da scosse che possono continuare per mesi e dunque possiamo avere una situazione per cui per mesi continuano a esserci scosse di intensità variabile“: lo ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, all’indomani della scossa magnitudo 4 avvertita in diversi quartieri della città di Napoli. Il sindaco ha evidenziato che “dal punto di vista tecnico c’è un monitoraggio continuo dei siti, c’è il controllo delle strutture” ed ha spiegato che “l’intensità delle scosse è fortemente percepibile perché sono eventi estremamente superficiali, anche se poi hanno un’attenuazione molto rapida, e il potenziale di danno strutturale è estremamente basso e infatti non ci sono danni strutturali ma ci possono essere lesioni all’intonaco, caduta di qualche cornicione e ovviamente va tenuta sempre una grande attenzione ma il rischio strutturale è molto basso“. Manfredi ha evidenziato che “è necessario lavorare tutti insieme per fare in modo che questa crisi non proti danni alla comunità, alle persone, alla socialità, e all’economia“.