Forte terremoto al largo del Giappone, tsunami di 30 cm sull’isola di Hachijo | DATI e MAPPE

Una forte scossa di terremoto magnitudo 6 è stata registrata alle 11 ora locale (le 4 in Italia) al largo dell’arcipelago giapponese delle isole Izu ed è stato diramato un allarme tsunami, rientrato 2 ore dopo. Secondo i dati INGV e USGS, il sisma ha avuto ipocentro a circa 15 km di profondità ed epicentro a Sud/Ovest dell’isola di Torishima. L’Agenzia meteorologica giapponese aveva emesso un avviso relativo ad una possibile onda anomala di circa un metro di altezza per le coste delle isole Izu e di lieve variazione dei livelli del mare per quelle del Giappone meridionale. La popolazione è stata invitata a stare lontana dalle coste e a raggiungere le alture.

Un piccolo tsunami di circa 30 cm è stato osservato a Yaene, sull’isola di Hachijo, ha riferito l’Agenzia. Non è stato segnalato alcun danno.