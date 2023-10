Campi Flegrei, forte terremoto: paura a Napoli e Pozzuoli | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa a Pozzuoli e Napoli, nell’area dei Campi Flegrei. Secondo i dati ufficiali INGV si è trattato di un evento magnitudo Md 3.6, avvenuto alle 12:36:21 ad una profondità di 2 km. Allarme tra i residenti di Pozzuoli, Baia, Bacoli e Monte di Procida, così come nei quartieri di Bagnoli, Agnano, Fuorigrotta e zona collinare.

L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare all’Amministrazione Comunale di Pozzuoli “che a partire dalle ore 12:36 (ora locale) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. L’evento più significativo, localizzato presso il vulcano Solfatara, si è prodotto alle 12.36, ora locale, alla profondità di 1,86 km con magnitudo Md=3.6± 0.3,” si spiega in una nota. “In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno“.

“Dalle ore 12:36 come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, con l’evento maggiore registrato di magnitudo 3.6,” riporta il Dipartimento della Protezione Civile. In seguito all’evento la Sala Situazione Italia “si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni“.