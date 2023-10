Terremoto scuote la Slovacchia orientale, avvertito anche in Polonia e Ungheria

MeteoWeb

Ieri sera un terremoto magnitudo 5 ha colpito la Slovacchia orientale. E’ avvenuto ad una profondità di 10 km poco prima delle 20:30. Il Euro-Mediterraneo (EMSC) ha riportato che l’epicentro del sisma è stato rilevato a 18 km a Nord/Ovest di Humenné, cittadina slovacca di 31mila abitanti.

Il sismologo Kristián Csicsay ritiene però che il terremoto sia stato più debole. “Se la magnitudo fosse intorno a 5, allora l’ultima volta che abbiamo avuto un terremoto con epicentro in un’area di tale magnitudo è stato circa 80 anni fa,” ha dichiarato all’agenzia di stampa TASR. “Secondo i nostri standard, è forte“.

La Slovacchia orientale è una delle zone sismicamente più attive del Paese, oltre alla zona di Komárno e ai Piccoli Carpazi a Ovest. Secondo l’Istituto di scienze della Terra dell’Accademia slovacca delle scienze (SAV) la magnitudo era compresa tra 4.8 e 5.1.

Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha scritto X (ex Twitter) che il terremoto è stato avvertito anche in Polonia. Del sisma hanno parlato anche i media ungheresi: nel Paese il terremoto è stato avvertito in diverse località, tra cui Miskolc, Vásárosnamény, Hajdúnánás e Sárospatak.