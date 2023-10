Forte terremoto scuote il Sud/Est dell’Australia, epicentro nel Victoria | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un terremoto magnitudo 5.0 ha scosso lo Stato di Victoria, in Australia: migliaia di persone hanno riferito di avere avvertito la scossa. Geoscience Australia ha reso noto che il sisma si è verificato alle 02:11 ora locale di domenica vicino a Colac nel Great Otway National Park, a circa 165 km da Melbourne, ad una profondità di 7 km. La stima iniziale dei sismologi è stata 4.7, ma successivamente è stata rivista a 5.0. Una replica magnitudo 3.5 è stata registrata ad Apollo Bay alle 05:44, ha riferito Geoscience Australia.

I servizi di emergenza del Victoria hanno affermato che non sono stati segnalati feriti e che il terremoto sembra aver provocato danni minimi o nulli. Più di 4.420 persone hanno riferito di aver avvertito il sisma, tra cui molti residenti nella capitale. Geoscience Australia ha riportato che l’evento è stato avvertito a Nord fino a Bendigo e a sud fino a King Island.

La sismicità dell’Australia

L’Australia è un continente noto per la sua bassa sismicità rispetto ad altre regioni geologicamente attive del mondo. Gran parte del continente si trova sulla placca australiana, una placca tettonica relativamente stabile, che limita la sismicità. Le aree più sismiche dell’Australia si trovano lungo i margini della placca, come lungo la costa orientale, dove la placca australiana si incontra con la placca del Pacifico. Qui, si verificano occasionalmente terremoti di bassa o moderata intensità, ma sono rari e generalmente non causano danni significativi.

Nell’entroterra australiano, la sismicità è estremamente bassa, con terremoti praticamente assenti. Tuttavia, la regione settentrionale del continente, come il Territorio del Nord, può sperimentare terremoti occasionali a causa dell’interazione tra la placca australiana e la placca delle Molucche.