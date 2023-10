MeteoWeb

Un tronco si è incastrata nell’elica di un’imbarcazione turistica a Noventa Padovana. Il problema ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per soccorrere le persone in difficoltà. È successo questa mattina. Le squadre giunte da Padova hanno operato insieme a specialisti sommozzatori del nucleo di Venezia per trasportare i 73 turisti in una zona sicura e mettere in sicurezza l’imbarcazione, rimuovendo i tronchi che impedivano una sicura navigazione.