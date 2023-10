Trovati morti altri due orsi in Trentino, animalisti: “clima propizio al bracconaggio”

MeteoWeb

Le carcasse di due orsi sono state rinvenute nei territorio comunali di Bresimo e Borgo d’Anaunia, in Trentino. Il primo dei due esemplari è già stato recuperato dal corpo forestale della Provincia di Trento e consegnato all’Istituto zooprofilattico delle Venezie, comunica la Provincia di Trento. Lo scorso 28 settembre, era stata rinvenuta nel Comune di Sella Giudicarie la carcassa dell’orsa F36.

“Prosegue in autunno l’”estate orribile” degli orsi nel Trentino, guarda caso un’estate preelettorale. Sugli altri due animali trovati morti nelle ultime ore a Bresimo e a Borgo d’Anaunia ci regoleremo come nei casi precedenti: denuncia e richiesta che si faccia assoluta chiarezza sulle cause della morte”. Lo afferma l’On. Michela Vittoria Brambilla, Presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente e dell’Intergruppo parlamentare per i Diritti degli animali, ricordando che LEIDAA, in quanto parte offesa, è stata ammessa a partecipare alle operazioni peritali sulla carcassa di F36, l’orsa condannata a morte dal Presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti e poi trovata senza vita qualche settimana dopo. “Sul territorio – continua l’Onorevole – è stato instaurato e alimentato un clima di paura e di odio che propizia atti di bracconaggio. Come accadde nel 2015-6, quando tre orsi – F5, M6 e M21 – furono uccisi col veleno in Trentino, in una fase di acuta contrapposizione determinata dal caso dell’uomo ferito a Cadine nel giugno del 2015. Oggi, grazie alla campagna elettorale, la tensione ha raggiunto il culmine storico: ogni sospetto appare giustificato. Alla magistratura il compito di fare chiarezza. Certo la Provincia non può liquidare la vicenda con un comunicato di due righe”.

AIDAA :”troppi orsi morti per pensare solo a cause naturali”

Sulla vicenda, è intervenuta anche l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA). “Occorre far subito luce sulle cause della morte dei due orsi trovati a Bresimo e Borgo d’Anaunia, Con il loro ritrovamento, gli orsi morti rinvenuti negli ultimi mesi salgono a sei. Un numero superiore alla media che fa pensare che dietro alcune di queste morti ci sia la mano umana. Prima di dare giudizi definitivi aspettiamo di conoscere gli esiti ma appare evidente che avvelenamenti e bracconaggio appaiono sempre più come possibili cause della morte di alcuni di questi plantigradi”, si legge in una nota di AIDAA.