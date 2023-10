Trovato morto l’uomo disperso sul Pollino

MeteoWeb

Si sono concluse con un tragico finale le ricerche dell’uomo disperso da venerdì 6 ottobre sul versante lucano del Pollino. Lucio Petronio, psichiatra 70enne in pensione ed ex dirigente del Dipartimento di salute mentale dell’Asl di Lecce, è stato ritrovato morto. Il cadavere è stato trovato nel primo pomeriggio, nel territorio di San Severino Lucano (Potenza). L’uomo era in compagnia del figlio che ha lanciato l’allarme una volta tornato a valle, non vedendolo rientrare. Sabato 7 era stato ritrovato il cellulare del 70enne, in una zona ricadente nel territorio di Terranova di Pollino (Potenza). Nelle ricerche sono stati impegnati gli uomini del Soccorso Alpino, i Carabinieri, i Carabinieri Forestali e i Vigili del Fuoco.