Turista si infortuna sul versante sud dell’Etna: soccorsa ai Crateri Silvestri | FOTO

Nuovo ed ennesimo intervento di soccorso lungo il sentiero turistico del Cratere Silvestri inferiore (versante sud dell’Etna), per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, allertati dalla Centrale Operativa del 118 nel pomeriggio di domenica 1 ottobre, per una turista di nazionalità rumena, infortunatasi ad una caviglia. La donna, mentre percorreva, insieme ad un gruppo di familiari, il sentiero che conduce sul ciglio del cratere, si è procurata un trauma alla caviglia, a causa del fondo lavico sconnesso e di calzature non adatte a questo tipo di terreno. Il percorso che conduce alla sommità del cono vulcanico, sebbene di facile accesso in quanto a ridosso dell’adiacente parcheggio e della strada asfaltata, è comunque impervio e da affrontare con attenzione.

La turista, impossibilitata a muoversi, è stata raggiunta da una squadra di soccorso, che dopo avere immobilizzato l’arto traumatizzato, ha provveduto a trasportarla tramite barella portantina fuori dal sentiero, per essere consegnata ai sanitari del 118, presenti con un’ambulanza per le procedure di ospedalizzazione. Allertato anche il SAGF della Guardia di Finanza.

Ancora una volta, il CNSAS Sicilia raccomanda a tutti i frequentatori della montagna di non sottovalutare anche semplici e brevi escursioni e di indossare sempre abbigliamento adeguato e calzature idonee ai terreni impervi. E in caso di incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti montani, ambienti innevati, scogliere, in grotta e gole fluviali o in caso di persone disperse in ambiente montano, impervio e ostile, per allertare il Soccorso Alpino è necessario chiamare il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, specificando che si richiede un intervento di soccorso sanitario in ambiente montano o impervio. L’operatore del NUE112, applicando la specifica “Procedura operativa ambienti montani ed impervi”, trasferirà la chiamata di soccorso alla Centrale Operativa del 118, la quale provvederà ad allertare il Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).