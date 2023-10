Turista si infortuna sul versante nord dell’Etna: interviene il Soccorso Alpino

MeteoWeb

Intervento di soccorso nella zona dei Monti Sartorius, sul versante nord dell’Etna, per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, intervenuti nella tarda mattina di giovedì 12 ottobre su allertamento della Centrale Operativa del 118, per il recupero di una turista americana di 67 anni. La donna, scivolata alla base dei Sartorius, i due antichi coni vulcanici vicini al Rifugio Citelli, e individuata rapidamente dalla squadra di soccorso del CNSAS grazie alle coordinate fornite da un amico della turista, presentava una frattura esposta alla caviglia sinistra, causata dalla caduta. Immobilizzato l’arto interessato, la turista statunitense è stata trasportata, mediante barella portantina, fuori dal sentiero e dalla zona impervia, per essere consegnata ai sanitari dell’ambulanza 118, che hanno proceduto a trasportarla al Pronto Soccorso dell’ospedale di Taormina. Presente sul posto il SAGF della Guardia di Finanza.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano è allertabile chiamando il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112 e specificando che si richiede un intervento di soccorso in ambiente montano o impervio. L’operatore del NUE112, applicando la “Procedura operativa ambienti montani ed impervi” trasferirà la chiamata alla Centrale Operativa 118, la quale provvederà ad allertare immediatamente il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).