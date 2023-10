Uomo in pericolo di vita per un problema cardiaco: trasportato con volo ambulanza dell’Aeronautica Militare per trapianto

MeteoWeb

Un uomo di 69 anni colpito da un grave problema cardiaco ed in pericolo di vita è stato trasportato nel pomeriggio di oggi con un Falcon 50 dell’Aeronautica Militare da Pescara a Venezia, per poi essere trasferito d’urgenza presso l’azienda ospedaliera di Padova per trapianto o impianto di cuore artificiale. Il volo ambulanza, richiesto dalla Prefettura di Pescara, dove l’uomo era ricoverato presso l’ospedale cittadino, è stato effettuato da un equipaggio e da un velivolo del 31° Stormo di Ciampino, uno dei reparti di volo della Forza Armata che assicura 24 ore su 24, tutto l’anno, velivoli ed equipaggi pronti a decollare in tempi ristretti per questo genere di missioni.

Effettuate tutte le procedure necessarie allo svolgimento della missione, il velivolo è decollato dall’aeroporto di Ciampino alla volta di Pescara, dove ha imbarcato l’uomo, per poi dirigersi su Venezia. Il velivolo ha fatto poi rientro alla base di appartenenza per riprendere il servizio di prontezza.

Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti ogni singolo giorno dell’anno, 24 ore su 24, per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, di organi o equipe mediche o come in questo caso di persone bisognose di trasferimento presso centri di cura specializzati sul territorio nazionale. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi, a supporto dei cittadini, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa. Ove ci siano specifiche necessità operative, l’Aeronautica Militare impiega anche gli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.