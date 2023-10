Gli uragani atlantici hanno il doppio delle probabilità di rafforzarsi da debole a maggiore nell’arco di 24 ore: lo studio

MeteoWeb

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports, gli uragani atlantici potrebbero ora avere più del doppio delle probabilità di rafforzarsi da un debole uragano di categoria 1 a uno maggiore di categoria 3 o più forte in un periodo di 24 ore rispetto al periodo tra il 1970 e il 1990. Lo studio suggerisce inoltre che ora è più probabile che gli uragani si rafforzino più rapidamente lungo la costa orientale degli Stati Uniti rispetto al periodo 1970-1990.

L’intensificazione più rapida degli uragani o delle tempeste tropicali si verifica tipicamente in aree con temperature superficiali del mare insolitamente calde, e l’aumento dei tassi di intensificazione delle tempeste è stato collegato agli oceani più caldi a causa dei cambiamenti climatici. Tuttavia, i cambiamenti nei tassi di intensificazione degli uragani nell’intero bacino atlantico non sono chiari.

Nel suo studio, Andra Garner (Università Rowan, di Glassboro (USA)), ha analizzato come è cambiata la velocità del vento nel corso della vita di ogni uragano atlantico tra il 1970 e il 2020. Gli uragani sono stati suddivisi in tre periodi temporali: un’era storica (1970-1990), un’era intermedia (1986-2005) e un’era moderna epoca (2001-2020). L’autrice ha calcolato il maggiore aumento della velocità del vento in un periodo di 24 ore durante la vita dell’uragano per stabilire il tasso massimo di intensificazione. Ha scoperto che la probabilità che il tasso massimo di intensificazione di un uragano fosse di 20 nodi (37km/h) o superiore era aumentata dal 42,3% nell’era storica al 56,7% nell’era moderna. Inoltre, la probabilità che un uragano si rafforzi da debole a maggiore in 24 ore è aumentata dal 3,23% all’8,12%. Infine, l’autrice ha scoperto che le località in cui gli uragani avevano maggiori probabilità di sperimentare il loro tasso massimo di intensificazione erano cambiate nel corso delle epoche. Gli uragani ora hanno maggiori probabilità di rafforzarsi più rapidamente al largo della costa atlantica degli Stati Uniti e nel Mar dei Caraibi, e meno probabilità di rafforzarsi più rapidamente nel Golfo del Messico.

L’autrice osserva che quattro dei cinque uragani atlantici più distruttivi dal punto di vista economico si sono verificati a partire dal 2017 e tutti si sono rafforzati rapidamente nel corso della loro vita. Lo studio suggerisce di sviluppare migliori piani di preparazione ai pericoli e migliori metodi di comunicazione per allertare le comunità a rischio poiché è difficile prevedere quando un uragano si rafforzerà più rapidamente nel corso della sua vita.