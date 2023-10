Due uragani toccheranno terra questo fine settimana, allerta in Messico e nei Caraibi

MeteoWeb

Due uragani toccheranno terra questo fine settimana in 2 diversi bacini oceanici: Tammy nell’Atlantico e Norma nel Pacifico orientale. Il primo ha fatto scattare allerte per parti delle Isole Sottovento, una catena di diverse nazioni insulari tra il Mar dei Caraibi e l’Atlantico, mentre Norma ha portato all’attivazione di allerte in Messico, inclusa la famosa località turistica di Cabo San Lucas.

Tammy è uragano di 1ª categoria, con venti sostenuti a 128 km/h: secondo l’ultimo aggiornamento del National Hurricane Center, il centro si trova a circa 88 km a Est di Martinica. Si prevede che si rafforzerà lentamente man mano che attraversa le Isole Sottovento. La traiettoria lo porterà vicino o sopra parti delle Isole Sottovento fino a sabato notte, per poi spostarsi a Nord delle Isole Sottovento settentrionali domenica.

L’uragano Norma è una tempesta di 3ª categoria con venti massimi sostenuti a 193 km/h nell’Oceano Pacifico, secondo il National Hurricane Center. Il centro è a 233 km a Sud di Cabo San Lucas, in Messico. Si prevede che la tempesta si indebolirà prima dell’approdo, nelle prossime ore, ma si prevede che sarà comunque un uragano quando si sposterà vicino o sopra la parte meridionale della Bassa California del Sud – compresa l’area di Cabo San Lucas – nel tardo pomeriggio di sabato o nella prima serata di sabato ora locale.

Dopo aver devastato la Bassa California del Sud, la tempesta virerà verso Est, attraverserà il Golfo della California e approderà lungo la costa orientale del Messico continentale entro l’inizio di lunedì.