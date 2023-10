Uragano Harvey: nell’agosto 2017 uno dei disastri naturali più distruttivi nella storia degli USA

MeteoWeb

L’uragano Harvey ha colpito il Texas e la Louisiana negli Stati Uniti nel 2017. Conosciuto come uno dei disastri naturali più distruttivi nella storia degli Stati Uniti, ha generato intense inondazioni e danni materiali massicci. Le precipitazioni eccezionalmente elevate, con oltre 150 cm di pioggia in alcune aree, hanno causato allagamenti catastrofici a Houston e nelle zone circostanti. Le operazioni di soccorso e assistenza sono state ampie, coinvolgendo soccorritori locali e nazionali. Harvey ha causato la perdita di vite umane e ingenti danni economici, richiedendo anni di ricostruzione nelle comunità colpite.

Uragano Harvey, la genesi

L’uragano Harvey si è formato nell’Atlantico orientale alla fine di agosto 2017. La sua formazione è stata influenzata da diversi fattori meteorologici chiave. Inizialmente, una serie di onde tropicali che si sono mosse dalla costa occidentale dell’Africa ha contribuito a creare un’area di bassa pressione. Questo disturbo meteorologico si è mosso attraverso le acque calde dell’Atlantico orientale, sfruttando la temperatura superficiale del mare elevata e l’alta umidità atmosferica, alimentando la sua crescita. Inoltre, l’uragano Harvey ha beneficiato di venti deboli in quota, che hanno permesso la sua organizzazione e intensificazione. La struttura interna del sistema si è rafforzata, sviluppando una chiara circolazione ciclonica.

Mentre si avvicinava alla costa del Texas, Harvey ha continuato a intensificarsi, diventando un uragano di 4ª categoria. Questo processo di sviluppo è stato amplificato dalla presenza di acque calde del Golfo del Messico, che hanno alimentato ulteriormente la formazione e l’intensificazione dell’uragano prima del landfall.

Il landfall dell’uragano Harvey

L’uragano Harvey ha effettuato il landfall sulla costa del Texas il 25 agosto 2017, nei pressi di Rockport. Durante l’approdo, Harvey era un uragano di 4ª categoria con venti sostenuti di circa 209 km/h. Ricordiamo che il landfall è il momento in cui l’occhio dell’uragano, la zona di calma relativa al centro della tempesta, tocca terraferma.

Quando Harvey ha toccato terra, ha causato una combinazione devastante di eventi meteorologici. L’uragano ha prodotto forti venti, piogge torrenziali e una mareggiata significativa. Le piogge abbondanti sono state particolarmente distruttive: l’uragano si è quasi fermato sulla regione, risultando in precipitazioni eccezionali che hanno portato a inondazioni alluvionali estese.

Le piogge continue hanno causato fiumi in piena e inondazioni diffuse nella città di Houston e nelle aree circostanti. Le inondazioni sono inoltre state aggravate dal sistema di drenaggio insufficiente della città. L’uragano Harvey è rimasto impresso nella memoria per le precipitazioni estreme, con alcune aree che hanno registrato oltre 150 centimetri di pioggia in pochi giorni.

Le conseguenze di questo landfall sono state catastrofiche: le inondazioni hanno reso necessarie evacuazioni di emergenza, migliaia di persone sono state salvate dai tetti delle loro case, e molte strade e infrastrutture sono state distrutte. Harvey ha causato perdite umane e danni materiali enormi, con costi di recupero che hanno raggiunto decine di miliardi di dollari.

Le conseguenze scientifiche includono una maggiore comprensione delle piogge legate agli uragani e la necessità di migliorare i sistemi di gestione delle inondazioni nelle aree urbane.

Uragano Harvey, le conseguenze

L’uragano Harvey ha avuto conseguenze devastanti sia in termini di perdite umane che di danni materiali. Ecco alcune delle conseguenze più significative con dati ufficiali:

Perdite umane

Secondo il National Hurricane Center (NHC), l’uragano Harvey ha causato almeno 68 decessi direttamente attribuibili all’uragano nei soli Stati Uniti;

Le conseguenze sanitarie a lungo termine, come le infezioni legate all’acqua contaminata e altri problemi di salute, hanno contribuito a un aumento delle morti anche dopo il passaggio dell’uragano.

Danni alle abitazioni

Più di 300.000 strutture residenziali sono state danneggiate o distrutte nell’area colpita, secondo il Texas Department of Public Safety;

Molti residenti hanno perso le proprie case, e migliaia di sfollati sono stati temporaneamente ospitati in rifugi di emergenza.

Costi economici

Gli stime iniziali del costo totale dei danni causati da Harvey negli Stati Uniti hanno superato i 125 miliardi di dollari, rendendolo l’uragano più costoso nella storia degli Stati Uniti, secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA);

La tempesta ha avuto un impatto significativo sull’industria petrolifera e chimica nella regione del Golfo del Messico, causando interruzioni nella produzione e nell’approvvigionamento.

Inondazioni

Le piogge torrenziali causate da Harvey hanno portato ad allagamenti estesi;

Numerose strade, autostrade e infrastrutture sono state allagate, rendendo difficile il movimento delle persone e dei soccorritori.

Problemi di salute pubblica

Le inondazioni hanno contribuito a un aumento dei rischi per la salute pubblica, inclusi problemi di qualità dell’acqua potabile e la proliferazione di malattie trasmesse dall’acqua;

Le autorità hanno affrontato sfide legate alla gestione delle emergenze mediche e alla distribuzione di risorse sanitarie in un’area colpita così vasta.

L’uragano Harvey ha avuto un impatto significativo non solo sulle comunità colpite, ma anche sull’intero Paese, portando ad una riflessione più ampia sulla preparazione per le catastrofi naturali e sulle sfide del cambiamento climatico. I dati ufficiali raccolti dalle autorità statali e federali sono stati fondamentali per comprendere l’entità delle conseguenze di questo disastro.

Tra passato e futuro

L’uragano Harvey ha offerto preziose lezioni sulla gestione dei disastri, rivelandosi un banco di prova per le comunità, le autorità e le organizzazioni di soccorso. Ecco alcune delle lezioni più significative apprese da questo disastro:

Importanza della preparazione : Harvey ha portato alla luce l’importanza di una preparazione adeguata. Le comunità e le autorità devono essere pronte a rispondere rapidamente, con piani di evacuazione chiari e risorse adeguate;

: Harvey ha portato alla luce l’importanza di una preparazione adeguata. Le comunità e le autorità devono essere pronte a rispondere rapidamente, con piani di evacuazione chiari e risorse adeguate; Comunicazione efficace : una comunicazione chiara e tempestiva è fondamentale per informare i residenti sulle minacce e sulle azioni da intraprendere. Harvey ha evidenziato la necessità di canali di comunicazione affidabili e di una migliore informazione pubblica;

: una comunicazione chiara e tempestiva è fondamentale per informare i residenti sulle minacce e sulle azioni da intraprendere. Harvey ha evidenziato la necessità di canali di comunicazione affidabili e di una migliore informazione pubblica; Risposta coordinata : la gestione dei disastri richiede una risposta coordinata tra diverse agenzie e organizzazioni. Harvey ha dimostrato l’importanza di una cooperazione sinergica tra autorità locali, statali e federali, così come con organizzazioni non governative e volontari;

: la gestione dei disastri richiede una risposta coordinata tra diverse agenzie e organizzazioni. Harvey ha dimostrato l’importanza di una cooperazione sinergica tra autorità locali, statali e federali, così come con organizzazioni non governative e volontari; Risorse di soccorso sufficienti : un disastro di questa portata richiede risorse adeguate, compresi personale, equipaggiamento e fondi. Harvey ha messo in luce la necessità di una pianificazione finanziaria e logistica solida;

: un disastro di questa portata richiede risorse adeguate, compresi personale, equipaggiamento e fondi. Harvey ha messo in luce la necessità di una pianificazione finanziaria e logistica solida; Gestione delle infrastrutture : le infrastrutture resistenti e capaci di sopportare le catastrofi possono ridurre i danni e facilitare la ripresa. Harvey ha enfatizzato l’importanza di progettare infrastrutture resilienti alle inondazioni;

: le infrastrutture resistenti e capaci di sopportare le catastrofi possono ridurre i danni e facilitare la ripresa. Harvey ha enfatizzato l’importanza di progettare infrastrutture resilienti alle inondazioni; Evoluzione delle strategie di evacuazione : l’ uragano ha evidenziato l’importanza di rivedere le strategie di evacuazione. Molte persone sono rimaste intrappolate nei veicoli durante la fuga, quindi è essenziale pianificare rotte di evacuazione migliori;

: l’ ha evidenziato l’importanza di rivedere le strategie di evacuazione. Molte persone sono rimaste intrappolate nei veicoli durante la fuga, quindi è essenziale pianificare rotte di evacuazione migliori; Pianificazione a lungo termine : dopo la fase di emergenza, è essenziale pianificare a lungo termine per la ripresa. Harvey ha dimostrato la necessità di affrontare le sfide a lungo termine come la ricostruzione delle comunità e la gestione dei danni;

: dopo la fase di emergenza, è essenziale pianificare a lungo termine per la ripresa. Harvey ha dimostrato la necessità di affrontare le sfide a lungo termine come la ricostruzione delle comunità e la gestione dei danni; Cambiamento climatico e resilienza : Harvey è stato visto come un segnale del cambiamento climatico, con eventi meteorologici estremi che si stanno verificando più spesso. Ciò ha enfatizzato la necessità di costruire comunità più resilienti e di adottare politiche per affrontare il cambiamento climatico;

: Harvey è stato visto come un segnale del cambiamento climatico, con eventi meteorologici estremi che si stanno verificando più spesso. Ciò ha enfatizzato la necessità di costruire comunità più resilienti e di adottare politiche per affrontare il cambiamento climatico; Coinvolgimento della comunità : coinvolgere la comunità nelle fasi di preparazione e risposta è fondamentale. Harvey ha dimostrato quanto sia importante l’apporto delle comunità locali nella gestione dei disastri;

: coinvolgere la comunità nelle fasi di preparazione e risposta è fondamentale. Harvey ha dimostrato quanto sia importante l’apporto delle comunità locali nella gestione dei disastri; Ruolo dei media e delle reti sociali: i media e le reti sociali hanno svolto un ruolo cruciale nell’informare il pubblico e coordinare gli sforzi di soccorso. Harvey ha evidenziato come queste piattaforme siano essenziali per la comunicazione durante una crisi.

In sintesi, l’uragano Harvey ha rivelato quanto sia essenziale la preparazione, la comunicazione, la cooperazione tra enti e organizzazioni, la resilienza delle infrastrutture e la pianificazione a lungo termine nella gestione dei disastri. Queste lezioni hanno portato a miglioramenti nelle strategie di risposta ai disastri e hanno contribuito a rafforzare la resilienza delle comunità di fronte alle sfide sempre crescenti del meteo estremo e del clima che cambia.