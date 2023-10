Urso: “possibili rischi energetici dal conflitto in Israele”

MeteoWeb

“Siamo tutti convinti che Israele abbia il diritto di tutelare la propria libertà e bisogna essere vigili sotto ogni aspetto. La guerra incombe e rischia di coinvolgere altri fronti, e incombe attorno a noi in Europa, come ci ricorda la guerra in Ucraina. E’ possibile che ci siano attentati e aggressioni terroristiche fuori dal territorio di Israele. Bisogna essere vigili, uniti e coesi in Europa per fronteggiare questa situazione di emergenza che rischia di far esplodere altre problematiche, mi riferisco a quello dell’energia come accaduto per la guerra della Russia in Ucraina, per l’approvvigionamento di gas e petrolio“: è quanto ha evidenziato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervistato a Rai News 24.

“Da quei Paesi giungono alter risorse alla nostra Europa. Dobbiamo capire e comprendere anche se dobbiamo pensare all’autonomia strategica del nostro continente per l’approvvigionamento energetico ma non solo,” ha concluso il Ministro.