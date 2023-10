Va a cercare funghi: 47enne scivola e muore nel Teramano

MeteoWeb

Incidente mortale sulle montagne del Teramano, in Abruzzo, nel pomeriggio di oggi. Un 47enne residente ad Atri era uscito in cerca di funghi nella zona di Ceppo nel comune di Rocca Santa Maria, non lontano dalla cascata della Morricana. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe scivolato e precipitato da una altezza di diversi metri mentre si trovava in una zona con forte pendenza. A dare l’allarme, due amici che erano con l’uomo. Sul posto, sono intervenuti Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, sanitari del 118 e Carabinieri.