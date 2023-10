“Vaccino più dannoso del Covid”: il medico Pietro Gasparoni radiato dall’Ordine

MeteoWeb

“Oggi è certo che il vaccino ha fatto più danni della malattia“, aveva scritto in uno dei suoi ultimi post su Facebook: Pietro Gasparoni, endocrinologo di 74 anni di Zero Branco, è stato radiato dall’Ordine dei Medici. Il provvedimento è sospeso in attesa che passino i termini per il ricorso. Gasparoni, pur non definendosi esplicitamente No Vax, ha sempre criticato i vaccini anti-Covid e in generale la gestione della pandemia.

Potrà continuare a lavorare nel suo ambulatorio presentando ricorso alla Commissione centrale del Ministero della Salute per gli esercenti le professioni sanitarie. Se lo presenterà e perderà, la radiazione diventerà esecutiva.