Vajont, 60 anni fa la tragedia: lunedì cerimonia con Mattarella

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia sarà presente alle celebrazioni per l’anniversario della tragedia del Vajont, che si terranno a Longarone lunedì 9 ottobre, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il programma avrà inizio al cimitero di Fortogna, dove Zaia arriverà alle 10 per accogliere il Capo dello Stato. Le autorità si sposteranno in seguito sulla diga del Vajont (Erto e Casso). Dopo una visita all’ingresso del coronamento della diga, gli interventi istituzionali si terranno nell’area teatro (nota anche come Piazzale Paolini), sottostante la chiesa di Sant’Antonio da Padova