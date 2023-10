Vasto incendio nella Murgia del Graviglione, tra Santeramo ed Altamura | FOTO

MeteoWeb

Un vasto incendio è divampato ieri nella Murgia del Graviglione, tra Santeramo ed Altamura, area parte del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, di particolare interesse faunistico per i rapaci e molte altre specie selvatiche. Purtroppo anche lo scorso 22 settembre l’area (versante Sud) era stata interessata da un altro rogo. Questa volta – ci segnala il nostro affezionalo lettore Franco Labarile – ignoti hanno dato alle fiamme non solo la Murgia e i pascoli ma tutta la gravina carsica sottostante. Un danno notevole per i già compromessi equilibri eco-ambientali.

La ricchezza della zona è accresciuta dalla presenza di piccoli canyon e di una gravina di particolare interesse anche botanico. Il percorso è attraversato nella parte sommitale dal Cammino Materano con tappa Santeramo in Colle – Sant’Angelo – Altamura.