Vasto incendio nel Pescarese, chiesto intervento del Canadair per il rogo di Alanno

Da oltre 12 ore i Vigili del Fuoco sono impegnati nello spegnimento di un vasto incendio di sterpaglie che si è sviluppato ad Alanno (Pescara), in località Costa delle Plaie. Le fiamme sono divampate attorno alle 19:30 di ieri. Due i fronti, entrambi in zone impervie. Per supportare le operazioni di terra è stato richiesto l’invio di un Canadair. Sul posto anche uomini della Protezione civile e volontari.