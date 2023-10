Venezia, invasione di gabbiani: chiuso per un’ora l’aeroporto Marco Polo

MeteoWeb

L’aeroporto Marco Polo di Venezia è stato chiuso dalle 09:54 alle 10:45, per uno stormo di gabbiani posizionato in testata pista: lo ha reso noto il Gruppo Save spiegando che sono state eseguite le usuali attività necessarie a garantire la piena sicurezza per passeggeri e operatori. “Per questo, a tutela della sicurezza, l’aeroporto è stato chiuso dalle 09:54 alle 10:45, in accordo con Enav, e alcuni voli sono stati indirizzati su altri scali, quali Treviso, Verona, Trieste, Milano. Al fine di allontanare lo stormo, sono stati utilizzati tutti gli strumenti previsti, tra cui il falco comandato dal falconiere e i dissuasori acustici. Si tratta di strumenti rispettosi della fauna in grado di garantire al tempo stesso la sicurezza,” è stato spiegato in una nota. L’aeroporto è tornato regolarmente operativo alle 11:20.