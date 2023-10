Venezia salvata da marea eccezionale, l’acqua alta tocca punta massima di 154 cm

MeteoWeb

Grazie all’attivazione del MOSE, Venezia è stata protetta da un’acqua alta eccezionale, che alle 23:05 ha toccato una punta massima di 154 cm, misurati alla diga sud del Lido. L’attivazione delle paratoie del sistema idraulico alle 3 bocche di porto ha tenuto fuori della laguna l’onda di marea, mantenendo nel bacino interno un livello di 75 cm. Il centro storico è rimasto all’asciutto. Il fenomeno, causato da un incremento in serata del vento di scirocco, ha superato anche le previsioni del Centro maree della citta lagunare, che aveva stimato una massima di 135-140 cm.

