Vento abbatte pianta a Viareggio: auto distrutta, illese le donne a bordo

Tragedia sfiorata a Viareggio: il forte vento ha abbattuto una pianta, che si è schiantata su un’auto in transito, con a bordo due donne vicino alla pineta di Ponente. La vettura è andata distrutta. Le due donne sono rimaste illese. L’incidente è avvenuto in via Fratti, vicino alla pineta di Ponente.

A Viareggio il canale Burlamacca che scorre in città è ai limiti degli argini, altri alberi sono caduti e sono stati segnalati vari allagamenti. Il maltempo ha fatto provocato danni anche nel resto della Versilia. A Torre del Lago Puccini (Lucca) una quindicina di tetti sono stati scoperchiati dal vento forte di lunedì sera. Vigili del Fuoco, polizia municipale, Sea, Protezione Civile e volontari hanno lavorato la notte per liberare le strade e mettere in sicurezza gli edifici.

