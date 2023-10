Forti raffiche di vento nelle Marche: centinaia di interventi per alberi caduti e tettoie divelte

MeteoWeb

E’ stata una giornata intensa quella di ieri per i vigili del fuoco delle Marche a causa delle forti raffiche di vento. Circa 300 gli interventi compiuti dai pompieri in varie zone del territorio regionale, per alberi caduti sulle strade, tettoie divelte e infissi pericolanti ma anche pr numerosi incendi di sterpaglie, alimentati dal vento.

Nella giornata di ieri ad Ancona i pompieri hanno eseguito 80 interventi in provincia di Ancona, 50 a Pesaro Urbino, 45 nel Maceratese, 20 ad Ascoli Piceno e 15 in provincia di Fermo. A questi interventi se ne sono aggiunti circa 90 distribuiti più o meno con la stessa distribuzione provinciale.

