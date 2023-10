Vento forte in Piemonte: raffiche a 112 km/h nell’Alessandrino, Bormida sotto osservazione ad Acqui Terme | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo sta flagellando il Piemonte in queste ore, con conseguenti danni e disagi nell’Alessandrino: segnalati dalla Protezione Civile alberi caduti sulla strada comunale Acqui–Lussito causa le forti raffiche di vento. A Bric Berton di Ponzone, sull’Appennino al confine con la Liguria, sono stati registrati valori fino a 112,7 km/h. Crollato un palo nella frazione Lobbi di Alessandria, vigili del fuoco al lavoro in strada Passalacqua per la rimozione. Nell’Acquese sotto osservazione anche il fiume Bormida.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: