Vento forte a Roma, decine di interventi

Sono oltre 80 gli interventi delle pattuglie della Polizia Locale legati al forte vento che da questa mattina ha colpito Roma. Segnalazioni giunte, in particolare, da Ostia, Eur, Ostiense e la zona di Marconi. Alcuni rami sono caduti in via Pontina, al km 17.500 direzione Roma, via della Maglianella 139 e in Via Gerolamo Cardano, altezza civico 74, colpendo anche alcuni veicoli ma senza causare feriti.

Il forte vento ha piegato anche dei pali telefonici in via Cristoforo Colombo al km 25, carreggiata laterale e via Ugo Forno, a Casal Bernocchi. Gli agenti sono intervenuti anche vicino a due istituti scolastici, in Via Venezia Giulia, all’altezza della scuola G. Belli, per un semaforo pedonale abbattuto e in via Fabrizio Luscino, al Tuscolano, nei pressi della scuola Aldo Fabrizi per un ramo pericolante.

