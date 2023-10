Vento forte in Toscana: raffiche a 100 km/h a Gorgona, a Livorno chiude lungomare

MeteoWeb

A causa dei forti venti provenienti dai quadranti occidentali la Protezione civile e la Polizia Municipale di Livorno hanno chiuso al transito un tratto del viale Italia, sul lungomare, maggiormente esposto a mareggiate e detriti di origine marina. Sul posto squadre di volontari della Protezione civile e i mezzi per la rimozione dei detriti portati dal mare in tempesta. Le intense raffiche hanno fatto registrare punte di 100 km/h nell’isola di Gorgona.

E’ ancora in vigore in Toscana l’allerta gialla fino a questa sera per vento forte e mareggiate sulla costa centrale. “Al momento raffiche fino a 100km/h, a Marina di Pisa 90km/h. Prestiamo attenzione!“, ha scritto il presidente della Regione, Eugenio Giani, sui social. Raffiche di vento forte sono segnalate un po’ in tutta la Toscana.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: