Maltempo e vento forte in Toscana: 150 mm a Comano, forti raffiche sferzano Livorno

Forte vento di Sud/Ovest sta sferzando Livorno dalla notte con raffiche (come segnalato dall’Avvisatore marittimo del porto) che toccano i 35 – 40 nodi. A causa di ciò si riportano rallentamenti del traffico portuale. In porto al momento sono entrate solo le navi di linea e i traghetti dalla Sardegna mentre è fermo il traffico delle grandi navi container e le gasiere. Sospesa stamani anche la partenza del collegamento con l’isola di Capraia.

Notte critica in Lunigiana per il forte maltempo che ha fatto alzare fiumi e torrenti, che hanno superato le soglie dei massimi storici degli ultimi dieci anni, oltre la seconda soglia di riferimento, come il torrente Bagnone e il fiume Taverone. I valori sono successivamente rientrati. A fare il bilancio della situazione è stata l’Unione Comuni Montana Lunigiana. Nel comune di Comano sono caduti 150mm di pioggia e 110mm in quello di Licciana Nardi. La frazione di Canova è priva del servizio elettrico mentre, in località Calamazza, una pianta ha tranciato un cavo della pubblica illuminazione. A Casola un albero è caduto sulla sr445. A Mulazzo si sono verificati smottamenti e danni ad un palo telefonico in via Campli. A Podenzana, via villa Argentina è priva del servizio elettrico, riporta l’Unione Comuni Montani Lunigiana, mentre a Tresana una pianta è caduta sul ponte Magra.

A causa di un albero caduto sulla carreggiata per il forte vento, la SS12 “dell’Abetone e del Brennero“, tra i km 46.6 e 50.9, a Bagni di Lucca, è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni. Al momento il traffico è deviato sulla SP18. Sul posto il personale Anas impegnato nella gestione della viabilità e nelle operazioni di pulizia del piano viabile.

