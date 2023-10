Forti raffiche di vento nelle Marche: disagi tra Fermo, Ascoli Piceno e Macerata

MeteoWeb

Forti raffiche di vento hanno causato disagi nelle scorse ore nelle Marche per la caduta di diversi rami e alberi in strada, in particolare tra le province di Fermo, Ascoli Piceno e Macerata. Diversi gli interventi per piante pericolanti o rimozione di rami. Per tutta la giornata di oggi la Protezione civile delle Marche aveva diramato un’allerta meteo arancione per vento forte fino alla mezzanotte. In particolare nel pomeriggio è previsto un “aumento dell’intensità del vento, di provenienza sud occidentale con raffiche fino a tempesta nelle zone alto collinari e montane, burrasca forte nelle zone collinari e burrasca nelle zone basso collinari e costiere“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: