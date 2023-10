I Vigili del Fuoco concludono l’esercitazione “EUROMODEX” in Repubblica Ceca | VIDEO

MeteoWeb

Nell’ambito del Meccanismo Europeo di Protezione Civile, si è conclusa “EUROMODEX”. L’esercitazione, che si è svolta in Repubblica Ceca e che ha visto come partecipanti alcuni moduli ad alta capacità di pompaggio dei Vigili del Fuoco italiani al fianco dei colleghi tedeschi, bulgari, svedesi, bosniaci e olandesi, era valevole per il rinnovo di ulteriori quattro anni della certificazione internazionale che consentirà al Corpo nazionale di intervenire in aiuto di un altro Paese in caso di emergenza alluvionale. Nell’addestramento sono state testate le capacità di cooperazione, interoperabilità ed efficienza dei moduli ad alta capacità di pompaggio.