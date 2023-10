Il parco romano di Villa Doria Pamphilj mette in mostra la biodiversità con un nuovo spazio dedicato alle piante di tutto il mondo

MeteoWeb

Una cerimonia di piantumazione in un’area appositamente selezionata di uno dei maggiori parchi pubblici di Roma, Villa Doria Pamphilj, ha segnato oggi il lancio della prima fase di un’iniziativa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e di Roma Capitale per promuovere l’importanza della biodiversità e la necessità di rendere le nostre città più verdi. Il Direttore Generale della FAO, QU Dongyu, si è unito al Primo Ministro della Tanzania, Kassim Majaliwa – che ha partecipato in qualità di invitato speciale, Sabrina Alfonsi, Assessora all’agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, e Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti, per l’inaugurazione della “Biblioteca Globale degli Alberi e dei Fiori – FAO Park”.

Il progetto coinvolge inizialmente 85 alberi e 15 piante – selezionati da esperti della FAO e donati da Coldiretti – in rappresentanza di diverse specie provenienti da sette regioni: Africa, Asia, Europa, Vicino Oriente, America Latina e Caraibi, e Pacifico.



L’area, un terreno di 2,5 ettari messo a disposizione dalla Municipalitá di Roma, ospiterà percorsi didattici specificamente dedicati a scuole e famiglie. L’obiettivo è quello di coinvolgere attivamente i giovani e sensibilizzarli sui valori della sostenibilità, dell’inclusione, della cooperazione internazionale, dell’innovazione e della sicurezza alimentare.



Intervenendo all’inaugurazione, il Direttore Generale della FAO ha ringraziato le autorità cittadine per la collaborazione e ha rilevato come la città di Roma condivida la visione della FAO nel contesto dell’Iniziativa “Città Verdi” dell’Organizzazione. Tra le altre cose, questa prevede l’aumento delle aree verdi, il miglioramento dei collegamenti tra aree urbane e rurali, la condivisione delle migliori pratiche e sostegno per affrontare la crisi climatica.



L’iniziativa Biblioteca Globale degli Alberi e dei Fiori – FAO Park “fiorirà con idee innovative per pratiche sostenibili”, ha affermato il Direttore Generale. “Le municipalità, il settore privato, i cittadini – specialmente i giovani, possono imparare a sviluppare un maggior rispetto per la natura”, ha sottolineato Qu. “Vogliamo ispirare le nuove generazioni a farsi promotori della sostenibilità, dell’inclusione, della collaborazione globale, dell’innovazione, della sicurezza alimentare e della condivisione della conoscenza”, ha continuato. “Perché i giovani sono i fautori del cambiamento futuro”, ha aggiunto il Direttore Generale.

Giornata Mondiale dell’Alimentazione e Foro Mondiale dell’Alimentazione

L’evento di oggi si è tenuto alla vigilia della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, che, con il tema “L’acqua è vita, l’acqua ci nutre. Non lasciare indietro nessuno”, verrá celebrata lunedí 16 ottobre con una cerimonia globale presso la sede della FAO. Nello stesso giorno, presso la FAO, seguirà la cerimonia di apertura del Foro Mondiale dell’Alimentazione 2023.



Nella mattinata di oggi, il Direttore Generale della FAO ha tenuto un discorso alla partenza della World Food Forum 2k Run, una corsa non competitiva con l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti sull’importanza di nutrire il nostro corpo attraverso diete e stili di vita sani.