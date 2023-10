Virgin Galactic posticipa “Galactic-04”: SpaceShipTwo in volo il 6 ottobre

MeteoWeb

Virgin Galactic ha spostato di un giorno la sua prossima missione, da giovedì 5 a venerdì 6 ottobre. Il rinvio “darà al team un giorno in più per completare la preparazione e i controlli del veicolo. Non vediamo l’ora di prendere il volo tra pochi giorni!” ha affermato l’azienda su X (ex Twitter). La prossima missione, chiamata Galactic 04, invierà 3 clienti paganti nello Spazio suborbitale con SpceShipTwo, VSS Unity, di Virgin Galactic. Unity decolla sotto le ali dell’aereo madre, VMS Eve, dallo Spaceport America del New Mexico.

I 3 passeggeri sono il dirigente pubblicitario britannico Trevor Beattie, l’insegnante di astronomia americano Ron Rosano e Namira Salim, che diventerà la prima pakistana a raggiungere l’ultima frontiera. Al trio si unirà nella cabina di Unity Beth Moses, capo istruttore astronauta di Virgin Galactic. SpaceShipTwo sarà pilotato da Kelly Latimer e CJ Sturckow, mentre l’aereo madre sarà pilotato Nicola Pecile e Jameel Janjua.

Galactic 04 sarà il 4° volo spaziale commerciale dell’azienda, dopo i voli suborbitali di giugno, agosto e settembre di quest’anno. La compagnia prevede di volare all’incirca una volta al mese con Unity nel prossimo futuro, ma il ritmo aumenterà nel 2026, quando il primo dei nuovi aerei spaziali della “classe Delta” della compagnia sarà operativo: questi veicoli sono progettati per essere lanciati con una frequenza pari a una volta alla settimana, secondo l’azienda.