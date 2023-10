Turismo spaziale, Virgin Galactic mette a segno un altro successo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Virgin Galactic ha lanciato oggi, 6 ottobre, la 4ª missione suborbitale, Galactic 04. Come da programma sono volati verso l’ultima frontiera 3 turisti spaziali, a bordo del velivolo SpaceShipTwo (VSS Unity). Il decollo dell’aereo da trasporto di Unity, l’aereo madre VMS Eve, è avvenuto alle 17:38 ora italiana. Gli astronauti privati ​​che si sono imbarcati su VSS Unity per Galactic 04 sono alcuni degli “astronauti fondatori” della compagnia, che hanno prenotato i loro posti più di 15 anni fa. Designati astronauti Virgin Galactic 017, 018 e 019, l’equipaggio proviene da Stati Uniti, Regno Unito ed Emirati Arabi Uniti. Si tratta di Ron Rosano, insegnante di astronomia che gestisce numerosi siti web dedicati alle sue iniziative spaziali e al monitoraggio dei voli spaziali con equipaggio, in generale; Trevor Beattie, dirigente pubblicitario britannico di lunga data che si è fatto un nome nel settore dei media; Namira Salim, che ha fondato l’organizzazione no-profit Space Trust. È pakistana, vive a Dubai ed è riconosciuta come la prima astronauta del Pakistan. Insieme ai turisti spaziali, nella cabina di Unity era presente Beth Moses, il capo istruttore astronauta della Virgin Galactic. Al comando di VSS Unity Kelly Latimer, al suo fianco CJ Sturckow. Al comando dell’aereo madre il friulano Nicola Pecile, affiancato da Jameel Janjua.

L’aereo madre decolla dallo Spaceport America di Virgin Galactic nel New Messico e trasporta Unity e il suo equipaggio in quota per poi rilasciare il velivolo (oggi sganciato intorno alle 18:20) che si lancia a sua volta verso lo Spazio suborbitale. Unity segue una traiettoria suborbitale che consente ai suoi passeggeri diversi minuti di assenza di peso prima di tornare sulla pista di atterraggio allo Spaceport America. Sebbene non raggiunga l’orbita, Unity arriva abbastanza in alto da consentire ai passeggeri di vedere la curvatura della Terra sullo sfondo scuro dello Spazio. Eve trasporta Unity ad un’altitudine di circa 15mila metri. Una volta in quota, Unity viene rilasciato e accende il suo motore seguendo il resto del percorso fino al confine dello Spazio.

Galactic-04 prende il volo, ecco il decollo

Galactic-04: il rilascio e l'accensione del motore di SpaceShipTwo