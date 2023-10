Il vulcano Home Reef entra in eruzione a Tonga: cresce l’isola vulcanica

MeteoWeb

Il vulcano Home Reef, che si trova circa 25 chilometri a sud-ovest di Late Island nel Gruppo Vavau, nell’arcipelago di Tonga, ha subito cinque eruzioni da sabato 14 ottobre. Nella giornata di ieri, mercoledì 18 ottobre, cenere vulcanica è stata osservata dai satelliti, hanno riferito i servizi geologici di Tonga, informando il settore dell’aviazione di “mantenere la vigilanza e prestare attenzione quando si vola vicino allo spazio aereo di Home Reef”. La cenere vulcanica è stata osservata fino a circa 3.000 metri di altezza.

Secondo i servizi geologici di Tonga, l’attività vulcanica in corso rappresenta una piccola minaccia per le comunità Vavau e Haapai. Le autorità consigliano ai marinai di rimanere ad almeno quattro chilometri dal vulcano fino a nuovo avviso. Emesso un codice giallo ACC per l’aviazione, che esorta a prestare attenzione nei pressi dell’area.

Prima di queste ultime eruzioni, il 10 ottobre si sono verificate otto eruzioni. Il vulcano Home Reef è attivo a intermittenza dall’ottobre dello scorso anno. Come visibile nelle immagini del satellite Sentinel-2 del programma europeo Copernicus, da settembre 2022 a ottobre 2023 la larghezza dell’isola vulcanica formata dalla precedente eruzione si è ampliata da circa 70 a circa 300 metri.