Webb cattura una visione eterea di NGC 346: nuovi indizi sulle antiche galassie

Uno dei maggiori punti di forza del telescopio spaziale James Webb di NASA/ESA/CSA è la sua capacità di fornire agli astronomi viste dettagliate delle aree in cui stanno nascendo nuove stelle. L’ultimo esempio, mostrato in una nuova immagine del Mid-Infrared Instrument (MIRI) di Webb, è NGC 346, la regione di formazione stellare più luminosa e più grande nella Piccola Nube di Magellano. La Piccola Nube di Magellano (SMC) è una galassia satellite della Via Lattea, visibile ad occhio nudo nella costellazione meridionale del Tucano. Questa piccola galassia compagna è più primitiva della Via Lattea in quanto possiede meno elementi pesanti, che vengono forgiati nelle stelle attraverso la fusione nucleare e le esplosioni di supernova, rispetto alla nostra galassia.

Poiché la polvere cosmica è formata da elementi pesanti come silicio e ossigeno, gli scienziati si aspettavano che la SMC fosse priva di quantità significative di polvere. Tuttavia la nuova immagine MIRI, così come una precedente immagine di NGC 346 dalla Near-Infrared Camera di Webb rilasciata a gennaio, mostrano molta polvere all’interno di questa regione.

In questa immagine, i tentacoli blu tracciano l’emissione di materiale che include silicati polverosi e molecole chimiche, note come idrocarburi aromatici policiclici o IPA. Un’emissione rossa più diffusa brilla dalla polvere riscaldata dalle stelle più luminose e massicce nel cuore della regione. L’arco al centro a sinistra può essere un riflesso della luce proveniente dalla stella vicino al centro dell’arco (archi simili e più deboli appaiono associati alle stelle in basso a sinistra e in alto a destra). Infine, macchie e filamenti luminosi segnano aree con un numero abbondante di protostelle. Il gruppo di ricerca ha rilevato 1.001 sorgenti luminose puntiformi, la maggior parte delle quali giovani stelle ancora incastonate nei loro bozzoli polverosi.

Combinando i dati Webb sia nel vicino che nel medio infrarosso, gli astronomi sono in grado di effettuare un censimento più completo delle stelle e delle protostelle all’interno di questa regione dinamica. I risultati hanno implicazioni per la nostra comprensione delle galassie che esistevano miliardi di anni fa, durante un’era dell’universo conosciuta come “mezzogiorno cosmico”, quando la formazione stellare era al suo apice e le concentrazioni di elementi pesanti erano più basse, come osservato nell’SMC.

Questa nuova immagine scattata dal Mid-Infrared Instrument (MIRI) di Webb completa la visione di Webb di NGC 346 vista dalla (NIRCam), rilasciata nel gennaio 2023.