Il 21 novembre 1783 una mongolfiera si stacca da terra, nasce così il volo umano

Il 21 novembre 1783 Jean-François Pilâtre de Rozier e François Laurent d’Arlandes, fecero il primo volo libero con equipaggio in una mongolfiera. Il volo ebbe luogo a Parigi, in Francia, davanti a una folla di migliaia di persone. La mongolfiera era un pallone aerostatico gonfiato con aria calda. L’aria calda è più leggera dell’aria fredda, quindi la mongolfiera si sollevava in aria. Il pallone era fatto di tela e rivestito di carta, e aveva un diametro di circa 15 metri.

Pilâtre de Rozier e d’Arlandes salirono a bordo della mongolfiera alle 13:54. Il volo durò circa 25 minuti e coprirono una distanza di circa 9 km . Durante il volo, raggiunsero un’altezza massima di 1.200 metri.

Il volo fu un successo clamoroso e segnò l’inizio di un’era nuova per l’aviazione. Fu la prima volta che gli esseri umani erano riusciti a volare liberamente attraverso l’aria.

I fratelli Montgolfier, Joseph-Michel e Jacques-Étienne, furono i primi a inventare la mongolfiera. Nel 1782, fecero volare un pallone aerostatico gonfiato con aria calda davanti al re Luigi XVI di Francia. Il volo fu un grande successo e attirò l’attenzione di tutto il mondo. Il volo di Pilâtre de Rozier e d’Arlandes fu un’ulteriore dimostrazione del potenziale della mongolfiera. Il volo aprì la strada a ulteriori innovazioni nel campo dell’aviazione, portando allo sviluppo di palloni a gas e, infine, al volo a motore.