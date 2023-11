“Ricorda per sempre il 5 Novembre”: nel 1605 la Congiura delle Polveri, ha ispirato “V per Vendetta”

MeteoWeb

La Congiura delle Polveri fu un complotto cospiratorio cattolico inglese del 1605, guidato da Robert Catesby e Guy Fawkes, il cui obiettivo era assassinare il re protestante Giacomo I d’Inghilterra e distruggere il Parlamento inglese. La congiura era motivata dalle tensioni religiose tra cattolici e protestanti in Inghilterra. Il 5 novembre 1605, Fawkes fu scoperto nella cantina del Parlamento con una grande quantità di polvere da sparo, pronta a far esplodere l’edificio. Venne arrestato e torturato, rivelando i dettagli della cospirazione. Questo evento è commemorato ogni anno in Inghilterra con il Bonfire Night, una festa con fuochi d’artificio e falò ed è molto famosa la filastrocca associata: “Remember, remember! The fifth of November, The Gunpowder treason and plot; I know of no reason Why the Gunpowder treason Should ever be forgot!”

La Congiura delle Polveri ebbe gravi conseguenze per i cattolici in Inghilterra, che subirono una maggiore repressione. La storia di Guy Fawkes e la sua maschera sono diventate simboli di resistenza politica e sono state rese famose dalla graphic novel “V for Vendetta” e dalla sua adattamento cinematografico.

V per Vendetta

La storia di Guy Fawkes e l’iconica maschera associata ad esso sono diventate potenti simboli di resistenza politica. Ciò è dovuto in gran parte all’opera “V for Vendetta“, una graphic novel scritta da Alan Moore e poi adattata in un film. Il personaggio principale, conosciuto come “V”, indossa una maschera ispirata a Guy Fawkes e lotta contro un governo totalitario. Questa figura simboleggia la ribellione contro l’oppressione e l’ingiustizia, ispirando movimenti di protesta in tutto il mondo. La maschera di Guy Fawkes è diventata un’icona visiva riconoscibile per coloro che cercano di sfidare il potere autoritario, unendo passato e presente in un simbolo di resistenza e lotta per la libertà e la giustizia.