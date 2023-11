Acqua alta a Venezia: conclusa la fase straordinaria

MeteoWeb

Con una punta di marea con un massimo di 104 cm alle dighe del Lido e 97 cm alla Punta della Salute alle 05:30, si è conclusa la fase straordinaria di acqua alta nella Laguna di Venezia. Oggi il MOSE non si è alzato, data la previsione sotto la soglia dei 120 cm, che avrebbe comportato l’innalzamento delle paratoie. L’ultimo evento di stanotte – ha evidenziato l’Ufficio maree del Comune di Venezia – è stato causato dalla “sessa”, l’oscillazione dell’acqua del mare Adriatico già alla base dei fenomeni dei giorni scorsi. Una serie unica di impulsi perturbativi che hanno interessato il Nord Italia, e l’Adriatico in questo periodo dell’anno. Il sistema MOSE è stato attivato per 14 volte per fronteggiare i picchi di marea, il più alto di 154 cm il 31 ottobre.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: