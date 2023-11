Aeronautica Militare: trasporto sanitario d’urgenza per una neonata di un giorno da Cagliari a Roma

MeteoWeb

Si è concluso nel tardo pomeriggio di oggi il volo salva-vita che ha visto impegnato un Falcon 900EX dell’Aeronautica Militare. Il trasporto sanitario d’urgenza, da Cagliari a Ciampino, ha permesso ad una piccolissima paziente di appena 1 giorno, in imminente pericolo di vita, di raggiungere l’Ospedale Bambino Gesù di Roma. La piccolissima paziente è stata imbarcata – all’interno di una culla termica – sul velivolo appartenente al 31° Stormo ed accompagnata dal padre e da un’equipe medica che ne ha curato l’assistenza durante il volo. La richiesta di trasporto dal Presidio Ospedaliero “Duilio Casula” – Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, come previsto dalle procedure di urgenza, è pervenuta dalla Prefettura di Cagliari.

Come succede in simili occasioni, la richiesta è stata gestita e coordinata dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra le proprie funzioni anche quella di disporre e gestire questo tipo di missioni in favore dei cittadini.

Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti giorno e notte, 365 giorni all’anno, 24 ore su 24 per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, trasporto organi o equipe mediche.

Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.