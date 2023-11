Al via Aerospace & Defense Meetings a Torino: focus sulla Space Economy

MeteoWeb

È iniziata oggi la nona edizione di Aerospace & Defense Meetings, l’unica business convention internazionale per l’industria aerospaziale in Italia che si svolge a Torino fino al 30 novembre. Per la prima volta, sono insieme a Torino i maggiori player mondiali dell’economia lunare: Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Agenzia Spaziale Europea (ESA), NASA, Thales Alenia Space, Blue Origin, ospiti del Lunar Economy Summit che chiuderà la business convention.

Le ultime stime indicano che il valore dell’intera Space Economy oggi nel mondo vale circa 480 miliardi di dollari e, secondo le previsioni di crescita delineate da Morgan Stanley, si arriverà a un trilione di dollari entro il 2040. Nel prossimo futuro, il Piemonte guiderà le aziende europee nello sviluppo del Lunar Gateway e svolgerà un ruolo centrale in molti programmi, tra cui la missione Artemis che riporterà gli astronauti sulla Luna nel 2024.

All’Oval Lingotto sono in programma tre giorni di business tra gli oltre 1.400 partecipanti, 400 espositori – tra cui 25 start up – provenienti da più di 30 Paesi. Oltre all’industrial supporter Leonardo, i partner industriali Thales Alenia Space, Avio Aero, Collins Aerospace e Altec, sono a Torino alla ricerca di fornitori e soluzioni innovative più di 280 buyer. L’evento, voluto e sostenuto da Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino, è organizzato dalla società internazionale specializzata in business convention abe-Bci Aerospace, in collaborazione con Ceipiemonte e Ice Agenzia.