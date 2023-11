Shock in Albania: calciatore 28enne muore dopo un malore in campo

MeteoWeb

Tragedia sui campi di calcio della serie A albanese: è morto, dopo aver accusato un malore in campo, il giocatore ghanese Rapahel Dwamena, 28enne attaccante dell’Egnatia, squadra capolista della massima serie di Tirana. Il malore è avvenuto al 24° minuto del primo tempo della partita contro il Partizani Tirana: i soccorsi in campo e il ricovero in ospedale non sono bastati ad evitare il tragico epilogo. L’attaccante, che già in passato aveva sofferto attacchi cardiaci e giocava con un defibrillatore permanente, sarebbe deceduto in ospedale dopo un tentativo di rianimazione sul terreno di gioco dove è entrata immediatamente una ambulanza. L’ufficialità del decesso è stata data con un tweet dalla Federcalcio albanese, che ha annunciato la sospensione di tutte le partite previste nel fine settimana.

Il dramma di Dwamena allunga la tragica storia di decessi in campo o di calciatori alle prese con problemi cardiaci. In Italia, ci ricorda la tragedia avvenuta in Serie B nel 2012, quando Piermario Morosini fu stroncato da un malore per una crisi cardiaca durante Pescara-Livorno.