Vento forte a Washington: abbattuto l’albero di Natale della Casa Bianca

Le intense raffiche di vento, accompagnate da freddo artico, hanno provocato la caduta del National Christmas Tree a Washington. Questo imponente albero di Natale, tradizionalmente decorato ogni anno nel parco della Casa Bianca, è stato prontamente rialzato attraverso l’impiego di una gru. La portavoce del National Park Service, Chelsea Sullivan, ha informato che l’albero era già completamente addobbato e illuminato al momento dell’incidente. L’intervento si è reso necessario dopo una valutazione delle condizioni dell’albero, che ha comportato la sostituzione dei cavi danneggiati.

Non è la prima volta che il National Christmas Tree è coinvolto in incidenti. Da quando negli anni ’70 è stato piantato nell’Ellipse, il parco a Sud della Casa Bianca, le forti raffiche di vento hanno causato la caduta dell’albero in diverse occasioni. Nel 2011, le raffiche furono così violente da far letteralmente volare via l’albero. In un altro episodio, l’albero si ribaltò dal camion durante il trasporto, e un altro esemplare morì poco dopo essere stato trapiantato nel parco della Casa Bianca. Il National Christmas Tree che è caduto ieri era stato piantato solo due settimane fa, per sostituire un precedente albero rimosso a causa di una malattia.