Allerta Meteo Alto Adige: domani attese le prime vere nevicate

In Alto Adige, “alle prime e deboli precipitazioni avvenute oggi, ne seguiranno altre più diffuse nel corso della giornata di domani”, venerdì 1 dicembre, “con un ciclone mediterraneo più intenso nel corso della serata e la notte”, evidenzia il meteorologo Dieter Peterlin, dell’Ufficio provinciale Meteorologia e prevenzione valanghe presso l’Agenzia per la Protezione Civile. Inizialmente il limite delle nevicate sarà relativamente alto, a quota 1500-2000 metri, mentre in serata e durante la notte potrebbe nevicare anche al di sotto dei 1000 metri, ai margini del fondovalle. A quote più alte potranno registrarsi precipitazioni nevose comprese tra i 10 e i 30 centimetri, che andranno ad attenuarsi da ovest nel pomeriggio di sabato. Per la giornata di domenica, 3 dicembre, è previsto tempo soleggiato.

Il primo, significativo, passaggio alla stagione invernale anche a quote più basse comporta condizioni di guida invernali, soprattutto ai valichi di confine di Resia, del Brennero e dell’alta Val Pusteria. “È necessario prestare massima attenzione a questo aspetto pensando alla circolazione sulle strade“, sottolinea Willigis Gallmetzer, direttore del Centro funzionale provinciale dell’Agenzia della Protezione Civile. Chi percorre le strade della provincia, dunque, deve essere dotato di attrezzatura invernale (pneumatici e catene a bordo).

Nel consueto bollettino di allerta, alle zone di confine di Resia e del Brennero è stato assegnato per la giornata odierna, sabato e domenica, un livello di allerta giallo per le nevicate a valle.

