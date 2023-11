Allerta Meteo Alto Adige: allarme arancione per le nuove piogge, pericolo frane e piene dei fiumi

MeteoWeb

La conferenza di valutazione riunita presso la sede dell’Agenzia per la Protezione Civile, a Bolzano, ha confermato il livello di attenzione Alfa. La seconda depressione in atto questa settimana ha raggiunto anche l’Alto Adige. “Il bollettino di allerta mostra una colorazione corrispondente riguardo a frane e colate detritiche“, riassume il direttore dell’Agenzia, Klaus Unterweger. Lo stato di massima allerta viene mantenuto in vista delle prossime precipitazioni, a causa dei terreni già saturi di acqua. La popolazione, riferisce una nota, “è invitata a valutare le diverse situazioni e a comportarsi di conseguenza, rimanendo lontana dalle acque correnti ed, eventualmente, dai sottopassaggi. A causa dell’abbassamento dell’altitudine delle precipitazioni nevose, le persone in viaggio sulle strade della provincia devono premunirsi dell’attrezzatura invernale“. Domani a mezzogiorno la situazione sarà nuovamente analizzata e valutata.

“Il livello di allerta idrogeologico viene classificato come arancione, ovvero di tipo moderato, in alcune zone della provincia”, spiega il direttore del Centro funzionale provinciale, Willigis Gallmetzer. I Comuni del comprensorio dolomitico e delle dighe meridionali sono invitati a prestare cautela e massima prudenza.

“Il ciclone mediterraneo con profondo minimo depressionario è giunto puntuale rispetto alle previsioni e sono attese ancora precipitazioni parzialmente abbondanti”, sottolinea il meteorologo Dieter Peterlin. In serata e durante la notte pioverà in modo parzialmente intenso. Il limite delle nevicate sarà inizialmente tra i 1.800 e i 2.000 metri, per poi salire oltre i 2.000 metri durante il giorno e scendere poi a circa 1.300 metri durante la notte. Domani, venerdì 3 novembre, le forti precipitazioni proseguiranno, con il limite della neve che raggiungerà circa i 1.200 metri. Nel corso della giornata, le precipitazioni da Ovest diminuiranno.

Sabato pomeriggio, torneranno a formarsi nubi più dense, mentre dalla sera inizierà a piovere a tratti e durante la notte le precipitazioni si estenderanno. Il limite della neve sarà compreso tra i 1.000 e i 1.500 metri. Nella giornata di domenica, 5 novembre, il tempo sarà instabile con piogge e nevicate previste e il limite della neve scenderà a circa 1.000 metri. Sono attesi da 30 a 60 millimetri per metro quadrato, mentre picchi fino a 80 millimetri potranno verificarsi nelle zone esposte a sud e nelle Dolomiti.

Con l’arrivo della bassa pressione sul Mediterraneo, si prevedono venti forti, soprattutto in alta montagna. Sul fronte dei corsi d’acqua, “la prima piena di questa settimana si è notevolmente ritirata“, riassume Roberto Dinale, direttore dell’Ufficio Idrologia e dighe. Nei corsi d’acqua principali la portata d’acqua è attualmente doppia rispetto a quella precedente il primo evento; nel fiume Adige, a Bronzolo e Salorno, la portata è ancora di 350-400 metri cubi al secondo e l’attuale situazione porterà ad una rapida reazione alle prossime precipitazioni. Il secondo evento di piena sarà probabilmente meno critico del primo e i picchi si verificheranno probabilmente di notte, come avvenuto nel corso del primo evento. È stato calcolato un potenziale di pericolo moderato per il corso inferiore dei fiumi Isarco e Adige.

