Allerta Meteo Alto Adige: codice giallo per rischio idrogeologico e nevicate in fondovalle

In Alto Adige, rimane lo stato di Protezione Civile di attenzione Alfa in relazione all’arrivo del terzo evento meteorologico della settimana. Poiché le piogge colpiranno terreni saturi di umidità – informa la Provincia – si prevedono nuove cadute di massi e frane localizzate. Sarà inoltre necessaria una particolare cautela anche sulle strade, in seguito all’abbassamento della quota neve. Nel bollettino di allerta, il livello di allerta compare per i rischi idrogeologici e per le nevicate nel fondovalle a Resia e nell’area del Brennero, nonché in Val Pusteria, riferisce il direttore del Centro funzionale provinciale Willigis Gallmetzer.

Le precipitazioni inizieranno in serata e proseguiranno durante la notte. La quantità di precipitazioni sarà compresa tra i 10 e i 20 litri per metro quadrato, in alcuni punti potrebbe anche essere superiore, ad esempio in pianura e in Val d’Ultimo. Il limite delle nevicate sarà intorno ai 1000 metri e potrà scendere ulteriormente fino a 800 metri con precipitazioni più intense.

Non si prevedono movimenti dei livelli idrici dei corsi d’acqua in Alto Adige e non vi è un potenziale di rischio idraulico. Per quanto riguarda il rischio idrogeologico, invece, il potenziale di pericolo è basso. Sono però possibili eventi localizzati come cadute di massi e colate detritiche.

“Negli ultimi giorni sono state colpite molte strade, soprattutto i terrapieni sui versanti a monte e a valle. Nella scorsa notte la strada che porta in Val d’Ultimo, prima di San Pancrazio, è stata chiusa a causa di una colata detritica, ma ora è stata riaperta dopo i lavori di sgombero. Tutti i dipendenti del Servizio strade sono in servizio o in stand-by“, ha specificato il direttore del Servizio strade, Philipp Sicher.

