Allerta Meteo Campania: mare agitato, temporali e venti molto forti, codice arancione da stasera

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo per piogge e forti temporali valido a partire dalle ore 21 di oggi, giovedì 2 novembre, fino alle ore 21 di domani, venerdì 3 novembre, sull’intero territorio regionale. L’allerta, per quanto riguarda il rischio idrogeologico, è di livello arancione sulle zone 1,2 e 3 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Alto Volturno e Matese, Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), mentre è giallo sul resto della regione. Su tutto il territorio regionale, indipendentemente dalla zona, vige anche una allerta per venti molto forti con raffiche e mare molto agitato lungo le coste esposte.

