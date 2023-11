Allerta Meteo Campania: codice giallo per temporali su parte della regione

MeteoWeb

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato una nuova allerta meteo di colore giallo, valida dalle ore 8 alle ore 20 di domani, giovedì 30 novembre. L’allerta sarà in vigore solo sulle zone di allerta 1, 2 e 3, vale a dire tutta la fascia costiera dal confine con il Lazio e fino a Salerno, passando per il golfo di Napoli e la penisola sorrentino-amalfitana, le isole, la provincia di Caserta, l’Alto Volturno e il Matese, i Monti di Sarno e Monti Picentini. In queste aree si prevedono ancora precipitazioni piovose che potrebbero determinare fenomeni connessi al dissesto idrogeologico soprattutto per effetto della fragilità dei territori e della saturazione dei suoli.

